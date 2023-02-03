МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером ускорила темпы снижения после публикации статистики из США, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.25 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 54,55 доллара, или на 2,84%, до 1 875,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 5,35%, до 22,352 доллара за унцию.

Безработица в США в январе снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5% при прогнозе роста до 3,6%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 185 тысяч.

До выхода данных золото торговалось на уровне 1927 долларов за тройскую унцию, теряло в стоимости в пределах 1%.

"Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь оказались умопомрачительными", — цитирует портал MarketWatch аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam). "Данные подтвердили, что рынок труда в США не только силен, но и устойчив, и опасения по поводу рецессии излишни", — заключил эксперт.