МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно торгуются в минусе вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,01%, до 3230,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,22%, до 2136,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,17%, до 21191 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,35%, до 7531,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,06%, до 2454,07 пункта, японский Nikkei 225, напротив, растет на 0,78%, до 27725,5 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых рынков США заметным снижением. После выхода в пятницу данных рынка труда в стране трейдеры стали ожидать, что Федеральная резервная система США продолжит ужесточать монетарную политику.

Так, безработица в США в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 3,6%. Соответственно, более низкая безработица сигнализирует о том, что положение в стране позволяет еще больше повысить учетную ставку.

"Пятничные данные имели серьезные последствия для политики ФРС. Проще говоря, они подтвердили наше давнее мнение о том, что ФРС придется повышать ставку дольше, чем предполагали оптимистичные рыночные сценарии", — приводит агентство Блумберг слова главы глобального отдела валютной стратегии Brown Brothers Harriman Виня Тиня (Win Thin).