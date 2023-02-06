МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник восстановили часть утраченных ранее позиций, но укрепление доллара США и опасения относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки, удерживали котировки ниже 1900 долларов за унцию, сообщило агентство Reuters.

По состоянию на 05.40 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,6%, по 1876,61 доллара за унцию, ранее в ходе сессии опустившись до самого низкого уровня с 6 января. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,7%, до 1888,80 доллара.

Цены на золото в пятницу упали более чем на 2% после выхода данных США, свидетельствовавших о резком ускорении роста занятости и падении безработицы до самого низкого за пятьдесят три с половиной года уровня 3,4% в январе.

"Ранее (после заседания ФРС, но до выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США) рынки предполагали, что первое сокращение ставок ФРС произойдет в 3-м квартале 2023 года. Теперь же этот срок пересмотрен в сторону ноября-декабря 2023 года", — сказал Кристофер Вонг из OCBC.

"Сейчас участники рынка ожидают, что ФРС будет удерживать ставки на пиковом уровне (около 5%) в течение более длительного времени, и это может негативно отразиться на привлекательности золота", — добавил он.

Индекс доллара вырос на 0,2%, и это усилило понижательное давление на цены на золото, так как оно стало более дорогим для держателей иных валют.

Повышение процентных ставок в США негативно отражается на привлекательности золота для инвесторов, так как альтернативные издержки владения этим металлом увеличиваются.

"Мы предполагаем, что золото будет торговаться в диапазоне 1820-1950 долларов, но затем его перспективы улучшатся, особенно когда в фокусе внимания вновь окажется вероятность снижения ставок и ослабления доллара", — отметил Эдвард Мейир, аналитик Marex.

Серебро на рынке спот выросло на 0,5%, до 22,47 доллара за унцию, платина прибавила 0,1%, до 973,45 доллара, а палладий подорожал на 0,3%, до 1628,63 доллара.

"Перебои с поставками из Южной Африки, причиной которой является усугубляющийся энергетический кризис, будут способствовать стабилизации цен на драгоценные металлы в краткосрочной перспективе", — говорится в аналитической записке ANZ.