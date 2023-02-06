МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В пятницу цены на природный газ в США упали примерно на 2%, до 25-месячного минимума, на прогнозах менее холодной погоды до середины февраля и более слабого спроса на газ для отопления помещений, передает Reuters.

За последние семь недель котировки природного газа в США упали более чем на 63%, что стало самым значительным семинедельным коллапсом за всю историю ведения подобной статистики.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США с 5 по 17 февраля будут оставаться выше нормы.

Цены снижались несмотря на то, что заморозки поумерили добычу природного газа, а ожидания возобновления работы СПГ-терминала Freeport в ближайшие недели усиливались.

В среду федеральные органы надзора одобрили введение в эксплуатацию одной из трех линий сжижения природного газа на этом объекте.

Впрочем, аналитики ожидают полного восстановления работы терминала не ранее середины марта или позднее.

За истекшую неделю производство природного газа в США упало на 3,9 млрд кубических футов в день, до месячного минимума 93,6 млрд кубических футов в день, вследствие промерзания скважин в некоторых штатах, в том числе Техасе, Оклахоме, Нью-Мексико и Пенсильвании.

Мартовские фьючерсы на природный газ на NYMEX в пятницу завершили торги с понижением на 4,6 цента, или 1,9%, до 2,410 доллара за млн БТЕ, достигнув минимума закрытия с декабря 2020 года.

По итогам недели контракты упали на 22,5%, что стало самым сильным недельным снижением котировок после ослабления на 23% в декабре.