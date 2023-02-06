МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российский рубль стабилизировался в понедельник, восстановившись после падения до самого низкого уровня за четыре недели против доллара США в начале торгов, сообщает Reuters. При этом рынок готовится к тому, что Россия увеличит продажи валюты. Кроме того, вступили в силу новые ограничения на продажу российских нефтепродуктов.

По состоянию на 07.38 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась по 70,57, ранее достигнув 70,9850, самого высокого уровня с 9 января.

Пара евро/рубль упала до 76,09, а пара китайский юань/рубль снизилась до 10,38.

Начиная со вторника Россия планирует продавать валюту на сумму 8,9 млрд рублей (126,15 млн долларов) в день, что почти в три раза больше, чем месяцем ранее, чтобы компенсировать снижение поступлений от нефти и газа.

В январе эти доходы упали до самого низкого уровня с августа 2020 года, повысив вероятность увеличения дефицита бюджета в предстоящие месяцы.

На прошлой неделе страны ЕС согласовали потолок цен в размере 100 долларов за баррель нефтепродуктов, которые торгуются дороже сырой нефти, прежде всего это дизельное топливо, а также в размере 45 долларов за баррель нефтепродуктов, которые стоят дешевле нефти, например, топочный мазут и нафта.

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 0,9%, до 80,7 доллара за баррель.

Резкое падение цены на нефть Brent в пятницу, ниже 80 долларов за баррель, может повредить настроениям инвесторов на фондовом рынке, если не произойдет восстановления в понедельник, говорят в Sinara Investment Bank.

Российские фондовые индексы укрепились.

Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,2%, до 2253,5, достигнув ранее почти трехмесячного максимума. Долларовый индекс РТС повысился на 0,4%, до 1006,1.