МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В понедельник котировки золота восстанавливают часть утраченных ранее позиций; инвесторы активно покупают драгоценный металл после падения цен до 30-дневного минимума, передает Reuters. Они рассчитывают на устойчивый спрос на золото в условиях сохраняющихся опасений относительно возможной рецессии. Кроме того, рынок ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит менее активное повышение процентных ставок.

По состоянию на 09.59 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,4%, по 1873,12 доллара за унцию, ранее в ходе сессии опустившись до самого низкого уровня с 6 января. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,6%, до 1872,40 доллара.

"Золото на рынке спот активно покупается после снижения цен, возникшего на фоне опубликованных в пятницу сильных данных США по занятости", — отмечает Хань Тань, старший рыночный аналитик Exinity.

"Пока у ФРС нет необходимости понимать целевую процентную ставку выше ожидающихся 5%, спрос на золото должен оставаться высоким", — добавляет аналитик.

Опасения относительно замедления экономической активности сохраняются, и это должно подогревать интерес к золоту в текущем году, считают аналитики.

На прошлой неделе ФРС повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,5%-4,75%. При этом в прошлом году ставки повышались более активно.

Масштаб роста, наблюдавшегося на рынке золота последние два дня, указывает на возможное достижение краткосрочного пика. Теперь котировки могут опуститься к уровню 1800 долларов, предполагает Майкл Хьюсон, старший аналитик CMC Markets.

Индекс доллара вырос на 0,4%, и это сдерживает ралли цен на золото, так как оно становится более дорогим для держателей иных валют.

Серебро на рынке спот выросло на 0,5%, до 22,434 доллара за унцию, платина потеряла 0,2%, до 972,53 доллара.

Палладий подешевел на 2,8%, до 1578,54 доллара.