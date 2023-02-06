МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине дня в понедельник повышается более чем на 1% на фоне дорожающей нефти, позитивного импульса прошлой недели и отдельных корпоративных историй, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Сечин заявил, что BP остается акционером "Роснефти"

Индекс Мосбиржи к 15.42 мск растет на 1,04%, до 2271,63 пункта, долларовый РТС — на 0,87%, до 1012,2 пункта. На торгах утром индекс Мосбиржи поднимался в пределах 0,3%.

"Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, сохранив позитивный импульс прошлой недели. При этом некоторую поддержку рынку оказывают наметившийся отскок цен на нефть после заметного снижения, а также отдельные корпоративные новости", — говорит аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent растет на 1,01%, до 80,75 доллара за баррель.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА

Большинство бумаг на российском рынке в понедельник показывают рост, а индекс Мосбиржи повышается седьмую торговую сессию подряд.

В лидерах роста — расписки Globaltrans (+4,75%), акции "Распадской" (+4,39%), "Акрона" (+3,93%), "Фосагро" (+3,29%) и АФК "Система" (+3,28%).

"Акрон" пользовался спросом вместе с "Фосагро", которая в понедельник продолжала рост конца прошлой недели без очевидных фундаментальных новостей и закрыла сентябрьский дивидендный гэп, поднявшись до 6930 рублей", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Бумаги "Новатэка" показывают рост на 4,83% на фоне заявлений главы компании Леонида Михельсона о росте чистой прибыли по МСФО на 50% в 2022 году и планах "Новатэка" сохранить дивидендную политику, а также объемы добычи нефти и газа в этом году на уровне 2022 года.

Акции Whoosh растут на 12,96% на сообщении компании о росте числа поездок на самокатах компании за 2022 год в 2,1 раза, до 11,9 миллиона.

В лидерах падения — бумаги "Башнефти"(-1,1%), "Детского мира" (-1,06%), "Норникеля" (-0,43%), "Газпрома" (-0,46%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

ПРОГНОЗЫ

"Нынешний рост рынка выглядит неустойчивым, учитывая ухудшение настроений на международных фондовых площадках на опасениях по поводу дальнейшего ужесточения ДКП ведущих центробанков, а также усиление санкционных рисков… В связи с этим вероятность приостановки роста и формирования коррекции в российских акциях выглядит высокой, хотя не исключено, что сегодняшнюю сессию рынок сумеет завершить в плюсе", — считает Додонов из "Финама".

Главный аналитик "Промсвязьбанка" Алексей Головинов надеется, что индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше отметки в 2250 пунктов. Дальнейший рост, по мнению эксперта, ограничен отметкой в 2280 пунктов — уровнем поддержки, который наблюдался в мае-июне прошлого года.

"Российский рынок продолжает демонстрировать относительную силу, почти не замечая внешнего негатива и с большей отдачей отыгрывая позитив. Индекс Мосбиржи преодолел важное сопротивление 2255 пунктов, поэтому, если он завершит сегодняшние торги выше этого уровня, увеличится вероятность движения в сторону следующей технической цели — 2326 пунктов", — заключает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.