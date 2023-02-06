МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются, свидетельствуют данные торгов. Эксперты указывают на возможность кратковременного снижения после скачка индексов в январе.

По состоянию на 18.19 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,59% — до 33726,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,88%, до 11900,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 4102,1 пункта.

Как отметил главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэли (Matt Maley), слова которого приводит агентство Блумберг, основные индексы оказались перекупленными после ралли в январе, поэтому рынок ожидает краткосрочное снижение. По итогам прошлого месяца Dow Jones вырос на 2,8%, NASDAQ – на 10,7%, S&P 500 – на 6,2%.

"Мы не пытаемся сказать, что любое краткосрочное снижение сопровождается новым ралли. На самом деле мы считаем, что краткосрочное снижение может превратиться – и скорее всего так будет – в очередной шаг вниз "медвежьего" рынка, который начался чуть более года назад", — отмечает Мэли.

Также инвесторы оценивают данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу. Безработица в США в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч.