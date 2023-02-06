МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника повысился по индексу Мосбиржи на 1,07%, следует из данных Московской биржи. Объем ФНБ за январь увеличился до 10,808 триллиона рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,07%, до 2272,37 пункта, долларовый РТС — на 0,46%, до 1007,15 пункта. Разница в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 0,7%, до 71,09 рубля.