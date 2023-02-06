МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть перешли к снижению, хотя ранее в понедельник они росли более чем на 1 доллар за баррель. Как сообщает Reuters, укрепление доллара и опасения по поводу сокращения спроса из-за замедления крупных экономик перевесили беспокойство относительно предложения.

Около 15.42 по Гринвичу апрельские фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 55 центов, или 0,7%, по 79,39 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 79 центов, или 1,1%, до 72,60 доллара за баррель.

На фоне сильных данных по рынку труда США, вышедших в пятницу, растут ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) сможет обеспечить "мягкую посадку" для экономики Штатов. Также участники рынка теперь полагают, что центральный банк может повысить ставку более одного раза.

Доллар США в понедельник укрепился до 3-недельного максимума против евро. Укрепление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют.

"При укреплении доллара склонность инвесторов к риску в основном уменьшается", — отметил Роберт Йогер из Mizuho.