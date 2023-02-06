МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером после снижения в пятницу, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на 19.42 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,65 доллара, или на 0,26%, до 1 881,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,29%, до 22,34 доллара за унцию.

В пятницу стоимость золота опустилась на 2,79%, чему способствовала статистика из США. Безработица в США в январе снизилась до 3,4% с 3,5% в декабре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 185 тысяч.

Так, статистика оказала положительное влияние на курс доллара, что, в свою очередь сдержало стоимость золота, так как рост американской валюты делает драгметалл менее доступным при покупке в другой валюте.

Рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling), чье мнение приводит портал MarketWatch, считает, что золото "пытается восстановить часть потерь, которые оно понесло в конце прошлой недели после того, как в пятницу данные по занятости в США оказались намного выше ожиданий".