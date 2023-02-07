МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, за исключением Австралии и Японии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились после роста по итогам прошедшей недели

По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,33% — до 3249,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2153,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,85%, до 21402 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,47%, до 2450,53 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,57% — до 7495,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,05%, до 27682 пункта.

Снижению австралийского индекса способствовало решение ЦБ Австралии (Резервный банк Австралии) повысить учетную ставку до 3,35%, что стало самым высоким уровнем с сентября 2012 года.

"Совет ожидает, что в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение процентной ставки, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню", — приводит агентство Блумберг слова главы РБА Филипа Лоу (Philip Lowe).