МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Во вторник, после роста на предыдущей сессии, доллар США снизился, но торгуется около месячного максимума, так как трейдеры повысили оценку пика ставки ФРС, сообщает Reuters.

В то же время австралийский доллар укрепился против доллара США на 1%, до 0,6952, после того как Резервный банк Австралии опубликовал решение по денежно-кредитной политике.

Как и ожидалось, во вторник РБА повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и просигнализировал о намерении продолжить ужесточение политики.

В заявлении центрального банка по итогам февральского заседания сказано, что инфляция превысила прогноз, и для ее возвращения в целевой диапазон 2%-3% потребуется более существенное повышение ставок.

Рынки восстанавливались от шока, который нанесли им данные, показавшие, что в январе рост числа рабочих мест в экономике США почти втрое превысил прогноз, указав на силу рынка труда.

На двух предыдущих сессиях этот отчет поддержал рост доллара США, так как некоторые трейдеры ошибочно рассчитывали на паузу в цикле ужесточения политики ФРС, но на азиатской сессии во вторник американская валюта частично утратила эти завоевания.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,27%, по 1,2054, восстановившись от достигнутого накануне месячного минимума 1,2006.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,29%, до 0,6323, но осталась недалеко от минимума за месяц 0,6271, до которого опускалась в понедельник.

Евро вырос против доллара США на 0,12%, до 1,0739. На предыдущей сессии пара падала до минимума с 9 января 1,0709.

"После того как в пятницу вышли превысившие ожидания данные по числе рабочих мест в США, рынки не ожидают разворота денежно-кредитной политики ФРС", — сказала аналитик CMC Markets Тина Тен.

По ее словам, эти данные не были ключевым фактором динамики валютного рынка, но они "определенно окажут существенное воздействие на денежно-кредитную политику" ФРС.

Ожидания более существенного повышения процентных ставок спровоцировали рост доходности казначейских облигаций США: доходность двухлетнего долга в понедельник достигала месячного максимума 4,4930%, а на момент написания статьи находилась на уровне 4,4243%.

В то же время доходность 10-летних облигаций составляла 3,6193%, а на предыдущей сессии она поднималась до 3,6550%.

Теперь рынки фьючерсов учитывают в котировках пик ключевой ставки ФРС на уровне 5,1%, а не 5,0%, как считали до выхода отчета по занятости.

Благодаря этому в понедельник индекс доллара поднялся до максимума почти за месяц 103,76. На момент написания статьи он находился на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, на 103,45.

Пара доллар США/японская иена снизилась до 132,24, но недалеко ушла от достигнутого в понедельник максимума за месяц 132,90.

Вышедшие во вторник данные впервые за девять месяцев показали рост реальных зарплат в Японии, но пока неясно, продолжит ли повышение оплаты труда поддерживать восстановление экономики.

В понедельник СМИ сообщили, что на посту главы Банка Японии Харухико Куроду может сменить его заместитель Масаеси Амамия, которого участники рынка считают более склонным к мягкой политике, чем другие претенденты.

"Не думаю, что Банк Японии развернет денежно-кредитную политику", и при новом управляющем откажется от управления кривой доходности, сказала Тен.

"В экономике остаются проблемы и риски рецессии", — добавила она.