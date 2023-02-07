МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цены на золото выросли во вторник в Азии на фоне ослабления доллара США. Как сообщает Reuters, трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее в среду. Его заявления могут прояснить перспективы денежно-кредитной политики после выхода на прошлой неделе сильных данных по занятости.

По состоянию на 05.34 по Гринвичу золото на рынке спот повысилось на 0,4%, до 1874,52 доллара за унцию. В ходе предыдущей сессии контракты достигли самого низкого уровня с 6 января. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,4%, до 1886,30 доллара.

"Несмотря на повышение доллара и доходности казначейских облигаций, пространство для падения цен на золото ограничено, что свидетельствует о попытке котировок стабилизироваться после недавних распродаж", — сказал Йип Джун Ронг, рыночный аналитик IG.

Индекс доллара США снизился на 0,1% после достижения самого высокого почти за месяц уровня в понедельник. Ослабление доллара делает золото более привлекательным для держателей иных валют.

Трейдеры на рынке фьючерсов на федеральные фонды теперь предполагают, что процентная ставка ФРС в мае превысит 5%. Более сильные, чем ожидалось, данные США по занятости усугубили опасения относительно того, что центральный банк будет удерживать стоимость заимствований на более высоких уровнях в течение более длительного времени, чем ожидалось ранее.

Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник заявила о том, что экономика страны может избежать рецессии. Темпы инфляции существенно ослабли, но экономическая активность в США остается высокой, учитывая сильные показатели рынка труда, отметила она.

В январе цены на золото превысили пороговый уровень 1900 долларов за унцию на ожиданиях того, что ФРС замедлит темпы повышения ставок, но затем котировки снизились.

Участники рынка будут пристально отслеживать выступление Пауэлла, оценивая склонность центрального банка к ужесточению денежно-кредитной политики в свете неожиданно сильных данных рынка труда.

"Политика ФРС зависит от поступающих данных, и не исключено, что руководство центрального банка отреагирует на недавно представленные экономические индикаторы усилением склонности к ужесточению", — добавил Йип.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

Серебро на рынке спот торговалось с повышением на 0,3%, по 22,33 доллара за унцию, платина упала на 0,3%, до 969,39 доллара, палладий торговался почти без изменений, по 1597,90 доллара.