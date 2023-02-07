МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть растут вторую сессию подряд. Как сообщает Reuters, участники рынка оптимистично оценивают перспективы восстановления спроса в Китае, а также обеспокоены перебоями поставок на фоне приостановки крупного экспортного терминала в Турции из-за землетрясения.

Около 10.42 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,78 доллара, или 2,2%, по 82,77 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на WTI подорожали на 1,74 доллара, или 2,4%, до 75,88 доллара за баррель.

"Нефтяной рынок получает поддержку на фоне открытия китайской экономики после отказа от политики нулевой терпимости к COVID. (Предполагается), что именно Китай станет одним из основных драйверов роста спроса на нефть в этом году", — отметил Риккардо Евангелиста, аналитик ActivTrades.