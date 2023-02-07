МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Золото дорожает во вторник вечером, пока рынки пребывают в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика. Американские фондовые индексы снижаются в ожидании действий ФРС

По состоянию на 20.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,25 доллара, или на 0,39% — до 1 886,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,15% — до 22,203 доллара за унцию.

Позднее во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит в Экономическом клубе Вашингтона. Из его речи инвесторы надеются получить подсказки по дальнейшей монетарной политике, которые, в свою очередь, могут повлиять на курс доллара и стоимость драгоценного металла.

"Если Пауэлл возьмет "ястребиную" ноту и даст понять, что ФРС будет повышать ставки и в дальнейшем, цена золота, скорее всего, пострадает, так как доллар подскочит", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).