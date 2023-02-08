МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 6,33 млн барр -2,184 млн барр (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,92 трлн йен 118,21 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь) 1,804 трлн йен 0,033 трлн йен (факт)
10:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022) 0,4% 0,2%
11:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
15:45 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
17:15 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
17:45 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,14 млн барр 2,15 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 2,315 млн барр  
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
21:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,575%  
21:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,8% 0,7% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 11,9% 11,5% (прогноз)
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) -7,9% -9,5% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (декабрь) 3,7% 4% (прогноз)