События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 февраля
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|6,33 млн барр
|-2,184 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,92 трлн йен
|118,21 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь)
|1,804 трлн йен
|0,033 трлн йен (факт)
|10:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022)
|0,4%
|0,2%
|11:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|15:45
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|17:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|17:45
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,14 млн барр
|2,15 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|2,315 млн барр
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|21:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,575%
|21:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,8%
|0,7% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|11,9%
|11,5% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|-7,9%
|-9,5% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (декабрь)
|3,7%
|4% (прогноз)
https://1prime.ru/Financial_market/20230208/839725033.html