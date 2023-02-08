События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 февраля
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь)
|-42%
|-45%
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|18,5%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,8%
|0,8%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|8,6%
|8,9%
|12:45
|GBP
|Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике
|13:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|183 тыс
|190 тыс
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|21:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.02)
|597,7 млрд долл (на 27.01)
|RUB
|МТС — СД (о развитии ключевых B2C продуктов экосистемы МТС, о позиции ПАО в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних ПАО, об участии ПАО в других организациях, о внесении изменений в КПЭ президента и членов Правления ПАО на 2023)
https://1prime.ru/Financial_market/20230208/839734005.html