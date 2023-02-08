МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь) -42% -45%
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) 18,5%  
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,8% 0,8%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 8,6% 8,9%
12:45 GBP Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике    
13:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 183 тыс 190 тыс
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
20:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
21:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.02) 597,7 млрд долл (на 27.01)  
  RUB МТС — СД (о развитии ключевых B2C продуктов экосистемы МТС, о позиции ПАО в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних ПАО, об участии ПАО в других организациях, о внесении изменений в КПЭ президента и членов Правления ПАО на 2023)    