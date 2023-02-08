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МТС — СД (о развитии ключевых B2C продуктов экосистемы МТС, о позиции ПАО в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних ПАО, об участии ПАО в других организациях, о внесении изменений в КПЭ президента и членов Правления ПАО на 2023)