МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Спрос на золото на рынке спот в Азии на текущей неделе вырос на фоне снижения цен, тогда как покупки этого металла центральным банком обеспечили сохранение высокой премии в Китае, сообщает Reuters.

Цены на золото в Индии достигли 56 496 рупий за 10 грамм против рекордного максимума 58 826 рупий на прошлой неделе.

Коррекция цен способствовала увеличению спроса со стороны ювелиров и розничных покупателей, отметил Ашок Джайн из Chenaji Narsinghji.

Дилеры в Индии продавали золото с дисконтом до 18 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На предыдущей неделе дисконт составлял 48 долларов.

"После двух месяцев затишья импульс рынка усиливается. Многие покупатели, откладывавшие приобретение золота в надежде на сокращение импортных пошлин, активизируются, если цены продолжат снижаться", — отметил один из дилеров в Мумбаи.

Индия не стала снижать импортную пошлину на золото в годовом бюджете, представленном 1 февраля, несмотря на просьбы золотопромышленников. При этом власти повысили ввозную пошлину на серебро.

Золото в Китае на этой неделе продавалось с премией 12-15 долларов за унцию по сравнению с мировыми спот-ценами. На прошлой неделе премия составляла 10-15 долларов за унцию.

"Розничный спрос начинает замедляться. Тем не менее Китай продолжит наращивать золотые резервы, вероятно, для того чтобы защитить юань", — отметил Бернард Син из MKS PAMP.

Объем золотых резервов Китая к концу января достиг 125,28 млрд долларов против 117,24 млрд долларов в конце декабря.

Центральные банки в 2022 году приобрели рекордные 1136 тонн золота.

В Гонконге золото продавалось с премией в 0-2 доллара, в то время как в Сингапуре золото можно было купить с премией в 1-2 доллара.

Интерес к покупке золота может возрасти на фоне снижения цен, однако беспокойство относительно повышения процентных ставок ограничивает спрос, отметил Питер Фанг из Wing Fung Precious Metals.