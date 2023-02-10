МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цены на медь нацелены на третье недельное снижение подряд, поскольку спрос в Китае остается слабым. Между тем инвесторы ожидают публикации данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшее направление политики Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

В январе цены на медь поднимались до 7-месячного максимума 9550,50 доллара за тонну, поскольку спекулянты ожидали восстановления китайской экономики и прекращения повышения процентных ставок в США, что позволило бы американской экономике возобновить рост и оказало бы давление на доллар.

Тем не менее сильные данные по рынку труда США, вышедшие на прошлой неделе, усилили опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок, что оказало поддержку доллару.

Опубликованные в пятницу данные по запасам металлов и ценам производителей в Китае говорят о слабости экономики страны. В итоге китайские фондовые индексы и юань упали, несмотря на увеличение объема нового банковского кредитования в январе.

Около 11.50 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,6%, по 8930,50 доллара за тонну. С начала недели цены на медь упали на 0,6%.

Тем не менее с начала ноября котировки меди подскочили почти на 20%.

"Рынок поторопился", — считает Оле Хансен из Saxo Bank.

Восстановление спроса в Китае произойдет не раньше 2-го квартала, что повышает риски снижения цен в краткосрочной перспективе, полагает эксперт. Тем не менее Хансен позитивно оценивает долгосрочные перспективы рынка меди.

В период празднования Нового года по лунному календарю спрос на металлы в Китае обычно снижается, а запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) резко растут, достигая пика к марту.

В этом году объем запасов меди на складах SHFE подскочил до 242 009 тонн против 54 569 тонн в конце декабря, что стало самым значительным ростом с 2020 года.

Тем не менее объем запасов меди на складах LME упал до 63 100 тонн, минимума с 2005 года, и поэтому они могут послужить лишь слабым буфером при увеличении спроса.

Между тем алюминий на LME торговался с понижением на 1,1%, по 2472 доллара за тонну, цинк упал в цене на 0,9%, до 3095,50 доллара за тонну, никель рухнул на 4,2%, до 27 910 долларов за тонну, свинец подешевел на 1,4%, до 2096 долларов за тонну, в то время как олово снизилось на 0,7%, до 27 550 долларов за тонну.