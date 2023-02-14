МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут во вторник после выхода данных об инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал рост ликвидности российского рынка акций

По состоянию на 18.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,05% — до 34229,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,57%, до 11960 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4148,3 пункта.

Трейдеры оценивают статистику о потребительских ценах, которая была опубликована до открытия торгов. Так, годовая инфляция по итогам января замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5%.

"Эти цифры многого не меняют. Федрезерв по-прежнему находится в режиме осторожного повышения ставок, поскольку ждет больше данных, а также полного влияния ужесточения (на экономику- ред.). Исходя из этого, причин для испуга у рынков мало", — сказал агентству Блумберг инвестиционный директор Abrdn Джеймс Ати (James Athey).

Следующее заседание Федеральной резервной системы США пройдет пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 90% аналитиков ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%.