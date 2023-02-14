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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230214/839804159.html
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 1,42 процента
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Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился по индексу Мосбиржи на 1,42%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 14.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился по индексу Мосбиржи на 1,42%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 1,42%, до 2232,23 пункта, долларовый РТС — на 1,35%, до 952,85 пункта.