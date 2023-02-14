МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился по индексу Мосбиржи на 1,42%, следует из данных Московской биржи. Goldman Sachs вышел из капитала "Циана"

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 1,42%, до 2232,23 пункта, долларовый РТС — на 1,35%, до 952,85 пункта.