МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В четверг цены на зерновые и сою в Чикаго снижаются. Как сообщает Reuters, укрепление доллара ослабляет привлекательность американской сельхозпродукции на международном экспортном рынке в условиях повышенной конкуренции, особенно со стороны бразильской сои и российской пшеницы.

В 12.11 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT снизились в цене на 0,1%, до 15,23 3/3 доллара за бушель. Пшеница подешевела на 0,4%, до 7,77 доллара, кукуруза — на 0,1%, до 6,75 1/4 доллара.

Урожай сои в Бразилии в этом году может достигнуть рекордного значения выше 150 млн тонн.

"Негативное влияние рекордно крупного урожая сои в Бразилии становится ощутимым. Ценовой спрэд между спот-рынками США и Бразилии указывает на то, что в ближайшем будущем именно Бразилия будет удовлетворять спрос на более дешевую сою со стороны Китая и других крупных потребителей этой культуры", — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX.

"Есть также опасения, что Пекин может расторгнуть прошлые соглашения на поставку американской сои и заключить соответствующие контракты с Бразилией", — добавил он.

Кроме того, существует вероятность, что зерновая сделка по экспорту украинской пшеницы не будет продлена в связи с приближением годовщины начала российской спецоперации.

"Несмотря на геополитические риски, пшеница испытывает понижательное давление, поскольку она проигрывает более дешевой российской пшенице в конкурентной борьбе на экспортном рынке", — отметил Аммерманн.

Кукуруза также торгуется с понижением, поскольку экспортный спрос на эту культуру довольно слабый. Кроме того, американские агропроизводители могут увеличить площади под сев кукурузы, добавил он.