МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Физический спрос на золото в Индии на текущей неделе вырос на фоне снижения цен на внутреннем рынке, передает Reuters. Дилеры продают драгоценный металл с премией впервые более чем за три месяца.

Спрос на золото в Китае также довольно высокий, некоторые ювелиры пополняют запасы после празднования Нового года по лунному календарю.

Розничные покупатели в Индии ждали коррекции цен более месяца, и теперь они приобретают золото в качестве подарка на свадьбы, отметил один из мумбайских дилеров.

В пятницу цены на золото в Индии опустились до 55 817 рупий за 10 грамм против рекордного максимума 58 847 рупий, достигнутого ранее в этом месяце.

Дилеры в Индии продавали золото с премией до 2 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На предыдущей неделе отмечался дисконт в размере 18 долларов.

"Запасы невелики. В прошлом месяце (ювелирная) отрасль сократила импорт (металла) в ожидании снижения пошлины. Теперь же мы наблюдаем неожиданный рост спроса", — рассуждает один из дилеров в Нью-Дели.

Импорт золота в Индию в январе упал на 76% по сравнению с показателем годичной давности, до 32-месячного минимума. Снижение импорта связано с сокращением спроса, произошедшим из-за роста внутренних цен до рекордных максимумов.

Дилеры в Китае повысили премии до 16-27 долларов по сравнению с ценами на мировом спот-рынке против 12-15 долларов на прошлой неделе.

"Перед празднованием Нового года по лунному календарю спрос рос за счет покупок со стороны ювелирной отрасли", — отметил Бернард Син из MKS PAMP.

"Теперь ювелиры пополняют свои запасы. В итоге спрос на золото остается устойчивым в условиях снижения спот-цен", — добавил он.

В Сингапуре и Гонконге золото продавалось с премией в 1-2 доллара за унцию.

В Японии инвесторы в основном оставались в стороне. Трейдеры обеспокоены относительно ближайших перспектив спроса на золото.

Дилеры в Японии продавали золото с премией в 0-0,50 доллара за унцию.