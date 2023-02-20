МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует продолжать повышение процентных ставок и после марта, а к лету может быть достигнут пиковый уровень ставок, который должен будет сохраняться на протяжении некоторого времени, сказал глава центрального банка Финляндии Олли Рен в интервью немецкой газете, передает Reuters.

С июля прошлого года ЕЦБ уже повысил процентные ставки на 3 процентных пункта, до 2,5%, а также пообещал поднять их еще на половину процентного пункта в марте. В банке опасаются, что в результате устойчивого роста базовых цен высокая инфляция может укорениться.

Рынки сейчас ожидают, что ставки ЕЦБ к концу лета достигнут пика на уровне около 3,7%. Инвесторы полагают, что ставки будут повышены еще несколько раз после уже обещанного мартовского повышения.

"В условиях, когда инфляция настолько высока, дальнейшее повышение ставок после марта представляется вероятным, логичным и уместным, — сказал Рен газете Borsen-Zeitung. — Важно, чтобы мы достигли уровня ставок, соответствующего ограничительной денежно-кредитной политике, и некоторое время сохраняли его".

"Я полагаю, что конечного уровня ставок мы достигнем в течение лета", — предположил Рен, являющийся одним из 26 членов Управляющего совета ЕЦБ и придерживающийся умеренных взглядов в отношении денежно-кредитной политики.

Значительное большинство руководителей ЕЦБ придерживаются более жесткой позиции, однако сторонники мягкого курса все чаще выступают в поддержку более осторожных действий, поскольку центральный банк до сих пор проводил ужесточение политики самыми быстрыми темпами за свою историю.

Рен отметил, что продолжающая ускоряться базовая инфляция (не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители) по-прежнему остается ключевой проблемой ЕЦБ. "Трудно представить" завершение процесса повышения ставок до тех пор, пока базовая инфляция остается высокой, а ее темп нарастает, заявил он.

Хотя рынки уже учитывают в котировках понижение процентных ставок в начале 2024 года, Рен предупредил, что поспешное смягчение политики может быть опасным, и любые разговоры об этом преждевременны.

Недавнее снижение цен на энергоносители представляет собой хорошую новость, однако энергетическая инфляция обычно устойчива, поскольку компании охотнее поднимают цены, чем опускают их, в связи с чем баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более высокой инфляции.

При этом снижение цен на энергоносители представляет собой позитивный фактор для роста экономики еврозоны, который в этом году может составить около 1%, что выше декабрьского прогноза ЕЦБ, предполагавшего рост на 0,5%, отметил Рен.