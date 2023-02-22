МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei по итогам дня опустился до одномесячного минимума. Он оказался под давлением из-за продаж, вызванных ростом глобальной политической напряженности и опасениями насчет того, что повышение ставок в США приведет к замедлению мировой экономики. В Банке Японии предупредили о риске чрезмерного роста инфляции

Nikkei потерял 1,34% и закрылся на отметке 27 104,32 пункта, самой низкой с 23 января. Его дневное снижение стало самым сильным с 19 января.

В составе индекса выросли всего 15 акций, 209 упали, акции одной компании остались без изменений.

Более широкий индекс Topix упал на 1,11% до 1975,25 пункта.

Наиболее сильное давление на индексы оказали акции таких компаний-ориентиров, как кадровое агентство Recruit Holdings и Fast Retailing, владеющей магазинами одежды Uniqlo.

Акции Fast Retailing подешевели на 1,83%, так как слабые прогнозы американских розничных компаний Home Depot и Walmart ухудшили настроение инвесторов. Бумаги Recruit упали на 2,17%.

"Похоже, что снижение на Уолл-стрит вызвано ростом доходности и геополитическими опасениями", — сказала Чару Чанана, стратег Saxo Markets в Сингапуре.

Беспокойство участников рынка также связано с намеченной на пятницу публикацией данных по японской инфляции, добавила Чанана. В пятницу состоится и еще одно важное событие — выступление кандидата на пост главы центрального банка Японии Кадзуо Уэды перед парламентом. Глава Банка Японии ожидает ускорения роста заработных плат в стране

Иена и японский рынок облигаций оказались под давлением после неожиданного подъема деловой активности в США. Он укрепил ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в этом году.

Между тем, вчерашний опрос показал, что производственная активность в Японии в феврале сокращалась самыми быстрыми темпами за 30 месяцев. Сегодня опрос Reuters указал на мрачное настроение производителей и снижение настроений в секторе услуг второй месяц подряд.

Президент России Владимир Путин приостановил действие последнего крупного договора России с США по ядерному вооружению, что усилило геополитическую напряженность.

Акции страховой компании T&D Holdings упали на 5,9% из-за понижения их рейтинга брокером. Список лидеров по росту возглавили акции фармацевтической компании Daiichi Sankyo, поднявшиеся на 3,32%.