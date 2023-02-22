Индекс Nikkei потерял 1,34 процента и завершил торги на минимальной месячной отметке
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei по итогам дня опустился до одномесячного минимума. Он оказался под давлением из-за продаж, вызванных ростом глобальной политической напряженности и опасениями насчет того, что повышение ставок в США приведет к замедлению мировой экономики.
Nikkei потерял 1,34% и закрылся на отметке 27 104,32 пункта, самой низкой с 23 января. Его дневное снижение стало самым сильным с 19 января.
В составе индекса выросли всего 15 акций, 209 упали, акции одной компании остались без изменений.
Более широкий индекс Topix упал на 1,11% до 1975,25 пункта.
Наиболее сильное давление на индексы оказали акции таких компаний-ориентиров, как кадровое агентство Recruit Holdings и Fast Retailing, владеющей магазинами одежды Uniqlo.
Акции Fast Retailing подешевели на 1,83%, так как слабые прогнозы американских розничных компаний Home Depot и Walmart ухудшили настроение инвесторов. Бумаги Recruit упали на 2,17%.
"Похоже, что снижение на Уолл-стрит вызвано ростом доходности и геополитическими опасениями", — сказала Чару Чанана, стратег Saxo Markets в Сингапуре.
Беспокойство участников рынка также связано с намеченной на пятницу публикацией данных по японской инфляции, добавила Чанана. В пятницу состоится и еще одно важное событие — выступление кандидата на пост главы центрального банка Японии Кадзуо Уэды перед парламентом.
Иена и японский рынок облигаций оказались под давлением после неожиданного подъема деловой активности в США. Он укрепил ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в этом году.
Между тем, вчерашний опрос показал, что производственная активность в Японии в феврале сокращалась самыми быстрыми темпами за 30 месяцев. Сегодня опрос Reuters указал на мрачное настроение производителей и снижение настроений в секторе услуг второй месяц подряд.
Президент России Владимир Путин приостановил действие последнего крупного договора России с США по ядерному вооружению, что усилило геополитическую напряженность.
Акции страховой компании T&D Holdings упали на 5,9% из-за понижения их рейтинга брокером. Список лидеров по росту возглавили акции фармацевтической компании Daiichi Sankyo, поднявшиеся на 3,32%.
https://1prime.ru/Financial_market/20230222/839884068.html