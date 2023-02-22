МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в среду перед "длинными" выходными в ожидание новых санкций со стороны Евросоюза и США, индекс Мосбиржи ниже 2 200 тысячи пунктов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Цены на нефть снижаются второй день подряд

Индекс Мосбиржи к 14.49 мск снижается на 0,57%, до 2199,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 923,3 пункта.

"В среду, 22 февраля, в преддверии праздника и выходных дней российские акции преимущественно снижаются", — отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.

"На наш взгляд, возможно, участники занимают выжидательные позиции после вчерашней речи президента США и в преддверии нового пакета санкций от ЕС, детали которого будут анонсированы 22 февраля", — также говорит аналитик по российским акциям УК "Ингосстрах-инвестиции" Анна Михайлова.

"Инвесторы могли включить режим risk-off (ограничения покупок рисковых активов — ред.), в то время как США и ЕС анонсировали новые санкции. Внешний фон также в среду складывается негативным: после падения американских индексов накануне мировые биржи в основном смотрят вниз, цены на нефть и металлы снижаются", — добавляет Калачев.

Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 1,23%, до 82 долларов.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

После уверенного роста на торгах вторника большинство бумаг на отечественном фондовом рынке в среду демонстрируют снижение котировок.

Сильнее всего дешевеют расписки TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф" (-2,44%), акции "Газпром нефти" (-1,76%), "Норникеля" (-1,51%), Московской биржи (-1,34%), обыкновенные (-1,29%) и привилегированные (-1,34%) акции "Мечела".

"Публикации в СМИ о возможном дроблении акций "Норникеля" скорее позитивны, как и опровержение ранее вышедшей информации о якобы имевшем место обсуждении дивидендов "Норникеля" за 2022 год на низком уровне в 1,5 миллиарда долларов. На котировки давит падение цен на никель и палладий", — считает Калачев.

В лидерах роста стоимости — акции "Совкомфлота" (+2,27%), ИСКЧ (+1,84%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+0,8%), расписки Globaltrans (+0,73%) и акции "Северстали" (+0,41%).

ПРОГНОЗЫ

"В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался несколько выше своего утреннего минимума. Шансы на его дальнейшее движение от текущего уровня в любую сторону выглядят примерно равными", — оценивает Виталий Манжос из "Алго-капитала".

В отсутствие каких-либо негативных внешнеполитических новостей индекс Мосбиржи умеренно снизится по итогам сегодняшней торговой сессии, в свою очередь прогнозирует Михайлова.

"Мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2180-2220 пунктов Его просадка по итогам дня едва ли превысит 1,5%. Но в случае возможного разворота вверх он способен прибавить до 0,4%", — заключает Манжос.