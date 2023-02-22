МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В среду золото торгуется почти без изменений. Как сообщает Reuters, инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут внести ясность относительно дальнейших темпов повышения процентной ставки.

Около 15.20 по Гринвичу спот-цены на золото оставались на 1835 долларах за унцию.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, на 1841,30 доллара за унцию.

Рынок золота ждет протоколов заседания ФРС, чтобы определить дальнейшие шаги центрального банка США, отметил Дэниел Павилонис, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

В ходе прошлого заседания ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов. На рынках ожидают, что центробанк поднимет ставку выше 5% к маю, при этом в июле она, вероятно, достигнет пика 5,35%.

Опубликованные в последнее время сильные экономические данные США усилили ожидания нескольких повышений процентной ставки ФРС и оказали давление на котировки золота, которые за истекший период этого месяца снизились на 4,7%.

Федеральной резервной системе необходимо уже в этом году вернуть инфляцию на траекторию, устойчиво ведущую ее к целевому уровню, иначе возможно повторение ситуации, возникшей в 1970-х годах, когда процентные ставки приходилось поднимать вновь и вновь, сказал в среду президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

Спот-цены на серебро снизились на 0,8%, до 21,66 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,7%, до 949,03 доллара за унцию. Палладий упал в цене на 1,5%, до 1502,37 доллара за унцию.