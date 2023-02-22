МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. На развивающихся рынках долговые и инфраструктурные инвестиции в 2022 году достигли максимальных отметок. На фоне роста процентных ставок заемщики искали возможности для альтернативных вариантов финансирования. Такие данные приведены в опубликованном сегодня докладе Глобальной ассоциации частного капитала (GPCA). Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36 процента

Согласно GPCA, сильнее всего в 2022 году в Азии, Латинской Америке, Африке, Центральной и Восточной Европе и на Ближнем Востоке выросли частные долговые инвестиции — на 89% к предыдущему году до 10,8 млрд долларов.

Частное кредитование — это финансирование, предоставляемое различными кредиторами, не являющимися банками, например инвестиционными фондами.

Инфраструктурные сделки, согласно ассоциации, по стоимости выросли на 36% до 37,8 млрд долларов. GPCA представляет инвесторов данного сектора, управляющих активами более чем на 2 трлн долларов.

На фоне самого быстрого повышения процентных ставок за несколько десятилетий компании ищут альтернативные инвестиционные варианты, тогда как менеджеры частных кредитных фондов находят множество вариантов задействования капитала, включая проблемные кредиты, а также кредиты с первоочередным правом требования и неприоритетные кредиты для среднего бизнеса.

"Сохраняются пробелы в финансировании, не покрытые глобальными или локальными банками, и эти пробелы помогают заполнить частные кредитные фонды", — отметил Джефф Шлапински, управляющий директор по анализу в GPCA.

Согласно ассоциации, в прошлом году инвестиции в активы в сфере энергетического перехода выросли в два раза до 25,7 млрд долларов. Приток средств наблюдался в активы в области возобновляемых источников и стартапы в сфере электротранспорта.

После неудачного 2021 года инвестиции в возобновляемую энергетику выросли почти в три раза до 8,3 млрд долларов. В числе заметных сделок было вложение 400 млн долларов частной инвестиционной компанией KKR в индийскую фирму Serentica Renewables.

Наибольшие инвестиции в секторе пришлись на компании, занимающиеся электромобилями и автотранспортными технологиями, — 13,7 млрд долларов.

"Мы наблюдаем сделки в области электромобилей на ряде новых рынков — теперь не только в Китае, США или Европе", — добавил Шлапински.

В свете геополитических и макроэкономических трудностей общая сумма частных инвестиций сократилась в сравнении с 2021 году на 22%, но все равно прошлый год занял второе место в истории (начиная с 2008 года). Фондовые управляющие использовали в Азии, Латинской Америке, Африке, Центральной и Восточной Европе и на Ближнем Востоке 208 млрд долларов.

Суммарные частные инвестиции в 2022 году выросли только на Ближнем Востоке — на 30% до 19,8 млрд долларов.