МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Котировки меди в четверг в Азии упали на перспективах длительного повышения процентной ставки в США, которое может замедлить экономический рост и ограничить спрос на этот металл, сообщает Reuters.

Около 05.30 по Гринвичу мартовские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже снизились в цене на 0,6%, до 69 950 юаней (10 164,05 доллара) за тонну. Трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,2%, до 9090,50 доллара за тонну.

Протоколы заседания Федеральной резервной системы (ФРС) просигнализировали, что руководители центрального банка, вероятно, продолжат повышать процентную ставку, чтобы замедлить инфляцию, однако хотели бы снизить темпы роста ставки.

Доллар США держится около 7-недельного максимума против евро и австралийского доллара ввиду перспектив более длительного повышения процентной ставки. На фоне роста доллара деноминированные в американской валюте металлы становятся более дорогими для держателей других валют.

Между тем потенциал снижения цен ограничен ввиду ожиданий восстановления спроса в Китае, являющемся крупнейшим потребителем меди в мире, на фоне отмены карантинных мер. Между тем ожидается, что реальное потребление возрастет не ранее следующего месяца или 2-го квартала.

"Темпы восстановления работы над инфраструктурными проектами (в Китае) значительно ускорились… Между тем спрос на медь на рынке спот по-прежнему вялый, а высокие цены оказывают давление на потребление", — отметили в Jinrui Futures.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME на момент написания статьи снизились в цене на 0,1%, до 2415 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,3%, до 2097 долларов за тонну, олово подорожало на 0,5%, до 26 970 долларов за тонну, а цены на цинк подскочили на 0,4%, до 3068 долларов за тонну.