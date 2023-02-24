МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу в начале торгов символически снижается, теряя 0,08%, следует из динамики торгов. Экономист раскрыла, когда закончатся "черные дни" для рубля

Индекс Мосбиржи к 10.01 опускается на 0,08%, до 2210,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 923,73 пункта.

Курс доллара к рублю в то же время увеличивается на 41 копейку, до 75,41 рубля, что объясняет разницу в динамике индексов.