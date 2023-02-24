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https://1prime.ru/Financial_market/20230224/839897856.html
Российский рынок акций снижается в начале дня
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Российский рынок акций в пятницу в начале торгов символически снижается, теряя 0,08%, следует из динамики торгов. Индекс Мосбиржи к 10.01 опускается на 0,08%, до 2210,71 пункта,... ПРАЙМ, 24.02.2023
рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу в начале торгов символически снижается, теряя 0,08%, следует из динамики торгов.
Индекс Мосбиржи к 10.01 опускается на 0,08%, до 2210,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 923,73 пункта.
Курс доллара к рублю в то же время увеличивается на 41 копейку, до 75,41 рубля, что объясняет разницу в динамике индексов.