МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту и поднимается на 0,24% после небольшого снижения в начале торгов, следует из динамики торгов. Великобритания расширила санкции против России

Индекс Мосбиржи к 10.39 растет на 0,24%, до 2217,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 930,2 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи снижался максимально на 0,15%.

В лидерах роста котировок – акции "Распадской" (+2,14%), расписки Qiwi (+1,66%), префы "Башнефти" (+1,33%), акции "Фосагро" (+1,15%), "Самолета" (+1,05%) и бумаги Сбербанка (привилегированные и обыкновенные акции прибавляют в цене по 1,04%).

В лидерах снижения стоимости – расписки HeadHunter (-0,75%), акции "ВСМПО-Ависмы" (-0,38%), "Детского мира" (-0,34%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-0,29%).