МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Доллар в пятницу немного поднялся и, видимо, завершит четвертую неделю подряд ростом благодаря расчету инвесторов на агрессивное повышение ставок ФРС и сильным данным по американской экономике.

Иена снизилась, после того как кандидат на пост главы Банка Японии Кадзуо Уэда сказал о целесообразности дальнейшего проведения крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Сильные данные США и заявления руководителей ФРС о готовности при необходимости повышать ставки помогли доллару отыграть понесенные с начала года потери.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся от уровня закрытия четверга на 0,1%, до 104,71. На предыдущей сессии он поднимался до максимума за семь недель 104,78.

С начала февраля индекс вырос на 2,5%.

Вероятно, выходящий в 13.30 по Гринвичу январский индекс цен расходов на личное потребление в США (индикатор инфляции, на который ориентируется ФРС), подтвердит ранее вышедшие данные, но рынки, скорее всего, предпочтут дождаться комментариев руководителей ФРС и данных за февраль, прежде чем менять оценку траектории ставок.

Рынки учитывают в котировках достижение ключевой ставкой ФРС пика на уровне 5,35% и ожидают, что она останется выше 5% до конца года, отказавшись от прогнозов ее существенного понижения.

Евро и британский фунт торговались против доллара США на уровнях закрытия четверга, по 1,0586 и 1,2021.

В пятницу кандидат на пост управляющего Банка Японии Уэда, выступая на слушаниях в парламенте, заявил, что уровень неопределенности в японской экономике остается "очень высоким" и центральному банку следует придерживаться крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Пара доллар США/японская иена торговалась по 135,06, а в начале азиатской сессии она опускалась до минимума с понедельника.

"Нейтральные заявления Уэды на фоне ожиданий рынками ужесточения политики и роста доходности в мировой экономике означают, что иена может вернуться в нисходящий тренд", — сказала аналитик Saxo Markets Чару Чанана.

Согласно вышедшим в пятницу данным, в январе базовая инфляция в Японии достигла максимума за 41 год. Эти данные оказывают на центральный банк давление в сторону сокращения стимулирования.