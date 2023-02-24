МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цены на золото могут вновь продемонстрировать недельное снижение. Как сообщает Reuters, давление на котировки оказывают перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в США.

Около 11.23 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 1821,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,2%, до 1829,70 доллара за унцию.

С начала февраля цены на золото упали на 7%, продемонстрировав значительное снижение по итогам двух из трех последних недель. За истекший период текущей недели золото подешевело на 1%.

"Хотя золото в краткосрочной перспективе может умеренно снижаться в цене, среднесрочные перспективы выглядят более многообещающими, особенно учитывая мнения, что доллар США достиг пика", — полагает Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money.