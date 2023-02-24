МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Котировки меди снижаются и нацелены завершить неделю с понижением по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы, передает Reuters. Доллар США растет, а спрос в Китае, являющемся крупнейшим потребителем меди, остается низким.

Доллар подскочил к 7-недельному максимуму, так как экономические данные США усилили ожидания, что процентная ставка останется высокой более длительное время. Рост доллара делает металлы более дорогими для держателей других валют.

Запасы меди в Китае продолжили расти, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие недели. Премии за импорт меди снова снизились, что сигнализирует о вялом спросе.

Около 11.56 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,8%, до 8837,50 доллара за тонну. Котировки нацелены завершить неделю с понижением на 1,7%.

Мировые фондовые рынки нацелены продемонстрировать самое сильное недельное падение в этом году.

Лишь месяц назад цены на медь достигли максимума 9550,50 доллара за тонну на фоне ослабления доллара. Спекулятивные инвесторы ожидали, что спрос в Китае восстановится после обвала в прошлом году.

"Этих инвесторов разочаровало то, что они вложились в медь, а фундаментальные факторы почти не изменились", — отметил Том Прайс, стратег-аналитик Liberum.

Премия на медь в китайском порту Яншань упала до 22,50 доллара за тонну со 144,50 доллара в начале ноября.

"Напрашивается вывод о том, что потребители меди (в Китае) ждут снижения цен, прежде чем возобновить покупки", — отметил Прайс.

По его словам, фундаментально оправданной является цена в районе 7000 долларов, однако рынок меди вряд ли упадет так низко.

К пятнице недельный рост запасов меди на складах SHFE составил 1,1%, что существенно меньше роста в предыдущие недели.

Алюминий на LME снизился в цене на 1,3%, до 2365,50 доллара за тонну, цинк потерял 1,3%, до 2995,50 доллара. Никель упал на 2,3%, до 24 805 долларов, олово — на 1,8%, до 25 695 долларов. Свинец прибавил в цене 0,1%, до 2058 долларов.

Все указанные металлы могут продемонстрировать снижение по итогам недели.

По прогнозам аналитиков Citi, в ближайшие три месяца цены на олово должны опуститься в район 24 000 долларов "ввиду ослабления рисков, связанных с поставками, вялого физического спроса, обильных запасов и крупной чистой длинной позиции по олову, накопленной инвесторами по сравнению с позициями по другим цветным металлам".