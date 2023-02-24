МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу несколько опускается, в то время как инвесторы пребывают в ожидании ряда статданных из США, свидетельствуют данные торгов. Золото торгуется вблизи флэтовой линии

По состоянию на 16.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 3,45 доллара, или на 0,19%, до 1 823,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,2%, до 21,017 доллара за унцию.

Рынки ожидают ряда макроэкономических данных, публикация которых состоится позже в пятницу. Так, выйдут данные о доходах и расходах американцев в январе и продажах новых домов в США, а также окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета в текущем месяце.

Также на котировках драгметалла может сказываться курс американской валюты, которая сейчас укрепляется по отношению к другим основным мировым, таким как евро и иена. Укрепление доллара — негативный фактор для золота: драгметалл становится менее доступным для обладателей иных валют, кроме того, долларовые активы, главным образом американские гособлигации, выступают альтернативным золоту направлением "надёжных" инвестиций.