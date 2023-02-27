МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Зря Байден хвастался: в США признали, что экономика трещит по швам

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,7%, до 33047,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,01%, до 11509,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,78%, до 4001,18 пункта.

За прошлую неделю Dow Jones снизился на 3%, NASDAQ – на 3,3%, S&P 500 – на 2,7%. Только в пятницу Dow Jones уменьшился на 1%, NASDAQ – на 1,7%, S&P 500 – на 1,1%.

Инвесторы по-прежнему опасаются более "ястребиных" действий от Федрезерва США на фоне высокой инфляции, которая, как показали последние данные, замедляется меньшими, чем ожидалось, темпами.

"Туман неопределенности по-прежнему остается с нами – консенсус рынка о том, что инфляция будет замедляться в течение года, явно оказался под вопросом", – цитирует агентство Франс Пресс аналитика Pepperstone Group Криса Вестона (Chris Weston).