МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник выросли более чем на 1% ввиду надежд на стремительное восстановление экономики Китая, которые нивелировали опасения относительно сокращения спроса в условиях повышения процентной ставки в США, сообщает Reuters.

Около 15.55 по Гринвичу апрельские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,30 доллара, или 1,6%, до 83,75 доллара за баррель. Экспирация апрельских контрактов произойдет позже во вторник. Майские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,36 доллара, или 1,7%, до 83,40 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подскочили в цене на 1,46 доллара, или 1,9%, до 77,14 доллара за баррель.

"Мы наблюдаем некоторое закрытие коротких позиций в конце месяца", — отметил аналитик Price Group Фил Флинн.

Поддержку ценам оказывают ожидания восстановления спроса в Китае. Рынок будет следить за ключевыми данными по экономике Китая, которые выйдут в ближайшие два дня. Экономисты, опрошенные Reuters, полагают, что производственная активность в Китае, который является второй крупнейшей экономикой мира, в феврале выросла.

"Восстановление экономики Китая поспособствует росту спроса на сырьевые товары. Больше всего от этого может выиграть нефть", — говорят аналитики JPMorgan.