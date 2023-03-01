МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Средние цены на газ в Европе в феврале снизились в месячном выражении в 1,2 раза, а в годовом – в 1,6 раза, до 584 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Раскрыта самая большая угроза Европе на газовом рынке

Биржевые цены на газ демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в январе текущего года составила в среднем примерно 710 долларов, что почти в 1,8 раза (на 43,6%) ниже среднего показателя декабря – 1260 долларов.

Эксперты отмечали, что газовые котировки на европейской бирже снижаются из-за достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС, а также теплой и ветреной погоды и мер по экономии, которые позволили значительно сократить потребление в Европе газа.

Так, в феврале стоимость голубого топлива опустилась до 584 долларов (–17,9% к январю), что на 39% ниже показателя февраля прошлого года. При этом в отдельные дни расчетная цена газа была ниже значений на аналогичную дату 2022 года в два-три раза. МЭА предрекло рост цен на газ в мире в 2023 году

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ на европейской бирже ощутимо выросли ещё весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.