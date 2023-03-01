МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть утратили достигнутые ранее позиции и перешли к снижению. Как сообщает Reuters, признаки обильного предложение и увеличение запасов в США перевешивают надежды на увеличение спроса, связанные с ускорением промышленной активности в Китае.

Согласно опубликованным во вторник данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на неделе 18-24 февраля выросли на 6,2 млн баррелей. Отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США выйдет в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Около 10.10 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 33 цента, или 0,4%, по 83,12 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали в цене на 43 цента, или 0,6%, до 76,62 доллара за баррель.

В феврале добыча нефти в России достигла досанкционных уровней, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Производство нефти в странах ОПЕК, согласно опросу Reuters, также выросло.

"Экономика Китая восстанавливается, и это позитивный драйвер для цен на нефть", — говорит Стивен Бреннок из PVM.

Устойчивое предложение из России сдерживает покупательский интерес, добавил он.