МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Московская биржа начала расчет и публикацию нового индекса акций в области устойчивого развития "Индекс Мосбиржи – RAEX ESG сбалансированный", в базу расчета индекса включены 15 акций компаний – лидеров ESG-ренкинга "Эксперт РА", говорится в сообщении торговой площадки. Аналитик назвал последствия перерегистрации VK в России

"Московская биржа начала расчет и публикацию нового индекса акций в области устойчивого развития "Индекс Мосбиржи – RAEX ESG сбалансированный" (код – MESG)… В базу расчета нового индекса включены 15 акций компаний – лидеров ESG-ренкинга RAEX. База расчета формируется раз в год на основании списка эмитентов акций, допущенных к обращению на Московской бирже и занимающих ведущие позиции в ESG-ренкинге агентства RAEX. Индекс рассчитывается и публикуется ежедневно", — отмечается в сообщении.

Новый индикатор учитывает требования регулирования о паевых инвестиционных фондах – максимальные веса отдельных эмитентов устанавливаются на уровне, не превышающем величину, установленную Банком России, что делает возможным создание новых биржевых продуктов на индекс MESG. Веса актуализируются ежеквартально на основе ESG-ренкинга RAEX, поясняется в сообщении.

"Мы рады предложить рынку новый индикатор, иллюстрирующий эффективность следования отечественных эмитентов целям устойчивого развития. Российские компании уже давно осознали, что интеграция принципов ESG и раскрытие информации о работе в этом направлении – дополнительный фактор роста бизнеса. С помощью индекса управляющие смогут предложить инвесторам новый ESG-инструмент для дополнительной диверсификации ими своих портфелей", — полагает директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев.

Помимо ценового индекса, начнется расчет и публикация "Индекса Мосбиржи – RAEX ESG сбалансированный полной доходности брутто", который будет рассчитываться с использованием аналогичной базы расчета, но учитывать также дивидендные выплаты по акциям, входящим в его состав. Код индекса – MESGTR, добавляется в сообщении.