МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг падают на фоне укрепления доллара США. Как сообщает Reuters, экономические данные укрепили опасения инвесторов относительно того, что мировые процентные ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось.

Около 05.40 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1832,15 доллара за унцию. В среду котировки достигли 7-дневного максимума. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,4%, до 1838,70 доллара за унцию.

Золото используется для хеджирования инфляционных рисков, однако повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

Цены на золото "консолидируются. Доллар укрепился, поэтому котировки немного снижаются", отметил Брайан Лан из GoldSilver Central.

Индекс доллара вырос на 0,2% против корзины других основных валют, сделав золото более дорогим для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума с ноября.

Опубликованные в среду данные указали, что производственная активность в США в феврале сократилась четвертый месяц подряд, хотя наблюдаются некоторые признаки ее стабилизации: показатель новых заказов восстановился с минимума более чем за два с половиной года.

"Цены на золото, вероятно, будут держаться в диапазоне, пока не выйдут очередные данные… многие инвесторы пытаются понять, какими будут действия ФРС на заседании в этом месяце, повысит ли центробанк процентную ставку, и какими будут масштабы этого повышения — в этом заключается основной вопрос", — отметил Лан.

Заседание ФРС намечено на 21-22 марта.

На рынках ожидают, что процентная ставка ФРС сформирует пик на 5,483% в сентябре.

Согласно опубликованным в среду данным, инфляция в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в феврале ускорилась сильнее, чем ожидалось. Вышедшие во вторник данные указали, что темпы роста цен во Франции и Испании инфляция также неожиданно ускорились, что усилило ожидания повышения процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Спот-цены на серебро снизились на 0,7%, до 20,86 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 0,5%, до 1432,35 доллара за унцию.

Платина подешевела на 0,4%, до 951,76 доллара за унцию после достижения 3-недельного максимума в среду.