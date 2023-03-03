МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В пятницу цены на медь растут, нацеливаясь на самый крупный недельный рост с начала января. Сильные экономические данные Китая укрепляют надежды на восстановление спроса, сообщает Reuters

В 11.35 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили в цене 0,7%, до 9020 долларов за тонну. С начала недели рост составил 3,5%.

В январе котировки меди достигли 7-месячного максимума 9550,50 доллара, однако позднее рост застопорился ввиду вялого спроса в КНР и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок ФРС США, которое замедляет экономический рост и укрепляет доллар.

Рост курса доллара делает металлы более дорогими для держателей иных валют и может ослаблять спрос.

"Пока не станет понятно, что ФРС смогла обуздать инфляцию, ценам на металлы будет трудно демонстрировать устойчивый рост в отсутствие риска истощения запасов", — считают аналитики Goldman Sachs.

Видимые запасы меди находятся на низких уровнях по сравнению со средними значениями. Однако запасы в таможенных складах Китая и на складах биржи SHFE выросли до 408 680 тонн со 100 000 тонн в начале декабря.

Запасы меди на складах, сертифицированных Шанхайской фьючерсной биржей, на этой неделе снизились на 11 475 тонн, продемонстрировав первое недельное снижение с декабря. Сокращение запасов может указывать на повышение спроса.

Согласно опубликованным на этой неделе данным, производственная активность в Китае в феврале увеличилась самыми высокими темпами с 2012 года, а активность в сфере услуг также быстро росла. Целевой уровень экономического роста Китая в 2023 году составляет 6%, сообщили источники Reuters.

Между тем, по словам аналитиков Citi, восстановление экономики Китая уже учтено в ценах.

"Мы рекомендуем ждать возможность для входа в долгосрочную длинную позицию по меди на 8500 долларах за тонну", — отметили в Citi. По словам аналитиков, алюминий может получить наиболее сильную поддержку на фоне повышения спроса в Китае.

Между тем британский финансовый регулятор заявил, что запустил принудительное расследование ситуации, возникшей на рынке никеля на LME в прошлом году.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME выросли в цене на 0,6%, до 2413 долларов за тонну, цинк подорожал на 1,2%, до 3085,50 доллара за тонну, никель вырос в цене на 1,1%, до 24 650 долларов за тонну, а свинец вырос в цене на 0,7%, до 2139,50 доллара за тонну. Олово подешевело на 1,6%, до 24 180 долларов за тонну.

Алюминий, цинк и свинец нацелены завершить неделю с повышением. Никель, вероятно, останется без изменений по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы, а олово подешевеет.