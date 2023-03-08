МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в среду держатся вблизи недельного минимума, передает Reuters. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл накануне заявил, что центральному банку, вероятно, потребуется поднять ставки выше, чем ожидалось, чтобы обуздать инфляцию.

По состоянию на 10.56 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось по 1813,70 доллара США за унцию. Ранее в ходе сессии контракты достигли самого низкого уровня с 28 февраля 1809,27 доллара. Комментарии Пауэлла спровоцировали падение цен на золото почти на 2%.

Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,1%, до 1817,50 доллара.

Заявления Пауэлла о том, что ставки будут оставаться более высокими в течение более длительного времени, чем предполагалось, лишило рынок золота импульса, так как теперь участники рынка ожидают дальнейшего увеличения стоимости заимствований. Об этом сказала аналитик StoneX Рона О'Коннел.

Привлекательность золота для инвесторов уменьшается, когда ожидания относительно процентных ставок растут, так как альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода, растут.

Преимущественно на рынке ожидают, что по итогам заседания 21-22 марта ФРС увеличит стоимость заимствований на 50 базисных пунктов.

Доллар США достиг многомесячных максимумов, и это сделало золото менее доступным для покупателей, использующих иные валюты.

В 13.15 по Гринвичу будет представлен отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе США, а в 15.00 по Гринвичу выйдут данные по вакансиям и текучести рабочей силы. В пятницу же ожидается публикация отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за февраль.

В феврале наблюдался отток средств из золотых ETF, причем наиболее сильные потери понесли европейские фонды. Североамериканские же ETF столкнулись с оттоком средств впервые за два месяца. Об этом сообщили во Всемирном совете по золоту.

Серебро на рынке спот прибавило 0,3%, до 20,10 доллара за унцию, тогда как платина торговалась с повышением на 1,6%, по 944,37 доллара, а палладий вырос в цене на 1,5%, до 1407,74 доллара.