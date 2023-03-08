МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы открыли торги среды незначительным ростом после падения днем ранее после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,01%, до 33856,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,02%, до 11531,47 пункта, равно как и индекс широкого рынка S&P 500 также на не менее символические 0,01%, до 3956,9 пункта.

Во вторник вечером глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор продолжит повышать учетную ставку в борьбе с инфляцией.

По данным CME Group, большинство аналитиков теперь ожидает, что регулятор повысит учетную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5-5,25% годовых.

Сегодня Пауэлл выступит в палате представителей конгресса США.