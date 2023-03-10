МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Цены на золото немного выросли, но могут продемонстрировать падение по итогам недели. Как сообщает Reuters, перспектива дальнейшего повышения процентных ставок центральным банком США поумерила привлекательность этого металла для инвесторов. Трейдеры ожидают публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США позднее в пятницу.

По состоянию на 09.09 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,3%, до 1836,18 доллара за унцию. С начала недели контракты потеряли более 1%. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,2%, до 1838,70 доллара.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на текущей неделе предположил, что для сдерживания инфляции потребуется более агрессивное и стремительное повышение процентных ставок.

Цены на золото упали на комментариях Пауэлла. "Однако сильная поддержка расположена около 1810-1790 долларов, и можно ожидать отскока к 1875 долларам на следующей неделе", — сказал Джигар Триведи из Reliance Securities.

Золото считается средством хеджирования инфляционных рисков, однако повышение процентной ставки увеличивает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

Внимание инвесторов приковано к данным по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут представлены в 13.30 по Гринвичу. Эти данные могут внести некоторую ясность относительно перспектив процентных ставок. Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что показатель в феврале вырос на 205 000.

Если эти данные окажутся слабыми, то котировки золота могут получить поддержку и достигнуть диапазона 1850-1860 долларов за унцию, отметил Карло Альберто Де Каса из Kinesis Money.

Согласно опубликованным в четверг данным, число заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе продемонстрировало самый сильный рост за пять месяцев. Между тем базовый тренд все еще соответствует высокому спросу на рынке труда США.

Индекс доллара снизился на 0,1% против корзины других основных валют, однако нацелен продемонстрировать рост по итогам недели. Укрепление американской валюты, как правило, делает золото менее привлекательным для инвесторов.

Спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 20,12 доллара за унцию. По итогам недели котировки могут снизиться более чем на 5%.

Платина подешевела на 0,7%, до 937,91 доллара за унцию и может продемонстрировать самое сильное недельное падение с ноября 2022 года. Палладий упал в цене на 1%, до 1375,13 доллара за унцию.