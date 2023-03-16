МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки растеряли набранные ранее позиции после того, как Европейский центральный банк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, в то время как кризис вокруг Credit Suisse и некоторых американских банков усугубил опасения инвесторов насчет банковского сектора региона, сообщает Reuters.

STOXX 600 опустился на 0,1% и проверяет на прочность 10-недельный минимум после роста ранее сегодня на 1,4%.

За всю неделю индекс может потерять почти 4% под давлением акций банков вслед за банкротством на прошлой неделе американского кредитора Silicon Valley Bank.

Банковский сектор в Европе снизился на 0,4% после сильнейшего однодневного падения более чем за год, зафиксированного накануне.

"Инфляция, как ожидается, еще долго останется слишком высокой", — указал ЕЦБ в заявлении по итогам заседания. Центробанк повысил ключевую ставку кредитования на 50 б. п., чтобы поддержать оперативное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю 2%.

Credit Suisse заявил, что займет до 54 млрд долларов у швейцарского центрального банка, чтобы поддержать ликвидность и доверие инвесторов. Благодаря этому заявлению европейский банковский сектор ранее набрал почти 4%.

С учетом сегодняшних потерь банковский сектор за всю неделю может снизиться почти на 11%.

Акции Credit Suisse на момент написания заметки подскочили на 22% после вчерашнего падения на 24% до рекордного минимума.

Ведущий индекс Италии, между тем, опустился на 0,3%.