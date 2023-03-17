МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть укрепились в пятницу, так как встреча представителей России и Саудовской Аравии успокоила участников рынка. Кроме того, предпринятые властями США и еврозоны меры стабилизации банковского сектора также улучшили настроения. И все же котировки нацелены на самое сильное с декабря падение по итогам недели, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 10.40 по Гринвичу выросли на 1,09 доллара США, или на 1,46%, до 75,79 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,20 доллара, или 1,76%, до 69,55 доллара за баррель.

Оба контракта на текущей неделе упали до самых низких более чем за год уровня и могут продемонстрировать снижение по итогам недели примерно на 9%.

Восстановлению цен на нефть в пятницу поспособствовали меры поддержки пострадавших банков, осуществленные Европейским центральным банком и властями США.

Доллар остается под давлением ввиду ожиданий менее агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. Ослабление доллара делает нефть более доступной для держателей иных валют.

"Сохраняются все условия для волатильных торгов. Котировки взяли передышку", но продолжат колебаться, отметил Стивен Бреннок из PVM.

"Однако у цен на нефть остается достаточная поддержка в обозримом будущем, учитывая, что ОПЕК+ придется созвать чрезвычайное заседание", — полагают в Commerzbank.