МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на зерновые и сою в Чикаго в пятницу укрепляются после непростой для рынков недели, ознаменованной кризисом в банковской сфере. Темпы экспорта кукурузы из США, засуха в Аргентине и неопределенность перспектив соглашения о зерновом коридоре в Черном море обеспечивают поддержку ценам, пишет Reuters.

По состоянию на 12.31 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся контракты на сою на CBOT выросли на 0,1%, до 14,93 1/4 доллара за бушель, восстановившись от 2-недельного минимума, достигнутого в четверг.

Пшеница на CBOT в пятницу выросла на 0,4%, до 7,01 3/4 доллара за бушель, а кукуруза прибавила 0,5%, до 6,36 доллара. Оба контракта ранее достигли максимумов более чем за неделю.

Ослабление доллара обеспечило дополнительную поддержку котировкам, как и усиление склонности инвесторов к риску. Фокус внимания же сместился на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое должно состояться на следующей неделе.

Угроза дальнейшего ухудшения состояния посевов в Аргентине оказывает повышательное давление на котировки сои.

"Засуха в Аргентине не прекращается, и посевы продолжают гибнуть", — говорится в отчете Hightower.

При этом перспектива обильного урожая в Бразилии ограничивает пространство для роста котировок сои и кукурузы.

Представленные Комиссией по срочной биржевой торговле США данные указывают на то, что крупные спекулятивные инвесторы на CBOT на неделе 1-7 марта держали чистую короткую позицию по фьючерсам на кукурузу и увеличили объем чистой короткой позиции по пшенице. Чистая длинная позиция по сое также выросла.