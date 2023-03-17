МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу снизились в среднем на 1%, по итогам недели продемонстрировали падение на 4-5%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,01%, до 7335,4 пункта, французский CAC 40 — на 1,43%, до 6925,4 пункта, немецкий DAX — на 1,33%, до 14768,2 пункта.

За неделю FTSE 100 упал на 5,33%, CAC 40 — на 4,16%, DAX — на 4,28%. Инвесторы оценивали ситуацию вокруг банковского сектора и то, как она может отразиться на состоянии мировой экономики и на будущих действиях центробанков.

Ранее регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федрезерва, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.

"У негативного настроя рынка есть знакомый фактор — беспокойство о состоянии банковской индустрии", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

Также трейдеры в пятницу оценивали данные об инфляции в еврозоне, которая, согласно окончательной оценке, по итогам февраля замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой.